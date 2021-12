As duas mágoas de Olavo com Bolsonaro

Uma entrevista concedida pelo escritor Olavo de Carvalho nesta segunda-feira, 20, para o canal “Conversa Talk” foi reveladora. Além de negar que seja o “guru” de Bolsonaro, título que ganhou desde que o presidente iniciou seu mandato, Olavo deixou explícitas duas mágoas: ele acredita que a briga no país já está perdida e afirma que foi usado como “poster boy”, ou garoto propaganda, pelo mandatário.

“O Brasil vai se dar muito mal, gente. Não venham com esperanças tolas, porque é o seguinte: a briga já está perdida. Existem chances de fazer voltar. Existe uma chance remota, mas só se o Bolsonaro acordar, mas eu não sei como fazê-lo acordar”, disse o escrito para, em seguida, negar que seja “guru” do presidente.

“Dizem que eu sou o ‘guru do Bolsonaro’. Isso é absolutamente falso. Conversei com ele somente quatro vezes na minha vida. E duvido que ele tenha lido um só livro inteiro. Se ele tivesse lido com atenção, teve muita coisa que ele fez e não faria”, enfatizou Olavo.

A briga perdida à qual Olavo se refere é, na verdade, um reconhecimento de que a direita dificilmente continuará no poder. O escrito sabe a força que o ex-presidente Lula vem mostrando nas pesquisas. Em diversos cenários, o petista venceria as eleições em primeiro turno se a disputa acontecesse hoje.

Enquanto isso, Bolsonaro perde popularidade de forma constante, principalmente pela postura de ataque às instituições e pela campanha antivacina em meio à maior pandemia dos últimos tempos.

Na segunda mágoa apontada, Olavo diz que foi usado por Bolsonaro e reclama porque nem mesmo seus amigos permaneceram no governo.

“Ele me usou como ‘poster boy’. Me usou para se promover, para se eleger. E, depois disso, não só esqueceu tudo o que dizia, como até os meus amigos que estavam no governo ele tirou”, disse o escritor.

Olavo é só mais um que se afasta de Bolsonaro ao ver que o presidente simplesmente não honrou seus compromissos e tem agido de forma completamente diferente do que prometeu.

A mesma popularidade que vem caindo nas pesquisas também despenca entre aqueles que eram próximos ao presidente e descobriram que ele está perdendo a briga por causa de suas atitudes bizarras.