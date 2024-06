Anitta se levanta contra Arthur Lira

A cantora Anitta veio a público enfrentar o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre novo projeto que tira direitos das mulheres. Mais do que isso, violenta qualquer avanço nas políticas de inclusão das minorias brasileiras.

Não foi à toa a reação da cantora, segundo apurou a coluna.

Autoridades dos três poderes se incomodaram com um projeto pautado por ele sobre mulheres, indígenas e negros.

Após empurrar a urgência que criminaliza a mulher ou menina estuprada no Brasil – hoje, a cada 8 minutos uma delas é violentada no país -, o parlamento agora quer uma PEC “que visa perdoar a multa dos partidos que não colocam a porcentagem exigida de mulheres, negros e indígenas”.

Essa é a principal fala de Anitta nesta quarta, 19.

“Eles querem diminuir a porcentagem mínima de mulheres, indígenas e pretos necessários e obrigatórios nos partidos. As mulheres já têm pouquíssima voz, os indígenas, os pretos. São pessoas que a gente precisa no comando das decisões do nosso país e é muito importante que a gente cresça cada vez mais o número de mulheres, indígenas, pretos na Câmara… na política”.

A cantora afirma que a proposta está pautada para esta quarta, 19, o que foi confirmado à coluna por essas autoridades brasileiras que se mostraram indignadas com um novo movimento politico contra o direito das mulheres.

Após Anitta ir a público, um texto foi enviado para a comunidade artística demonstrando repúdio ao parlamento brasileiro.

Leia abaixo:

“MAIS UM ATENTADO CONTRA AS MULHERES

Uma semana após a urgência relâmpago do PL do Estupro, a Câmara pauta a (PEC) 9/23, conhecida como PEC da Anistia. A proposta de emenda à Constituição prevê perdão aos partidos políticos que não cumpriram a cota mínima de recursos para candidatura em razão de sexo, sexualidade e raça nas eleições, estaria perdoado.

Sendo assim, acabariam com quaisquer punições aos partidos que não cumpriram a regra por razão de raça e o acréscimo proporcional de mínimo 30% para as candidaturas de mulheres o pleito de 2022, válido para Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa e nas Câmaras Municipais.

Esta seria a maior anistia da história, podendo alcançar o valor de R$ 23 bilhões se o texto for aprovado. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no início de 2023 e hoje (terça 18/06) o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a pautou para a sessão.

Não vamos deixar passar!

Queremos mais, não menos!

PEC 9 NÃO

Indígenas, negros e mulheres SIM!”

