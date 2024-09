Anielle se afasta uma semana do ministério para auto-cuidado

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, vai se afastar da pasta por motivos particulares durante toda essa próxima semana que vem para cuidar de sua saúde mental e emocional, além de se colocar à disposição para contribuir nas investigações contra Silvio Almeida.

É o que apurou a coluna com pessoas próximas da ministra de Lula que relatam que ela está firme mas emocionalmente abalada com os últimos acontecimentos. A sugestão e aprovação da ideia partiram do centro de governo para que a ministra estivesse resguardada e cuidada.

Anielle foi importunada sexualmente pelo agora ex-ministro dos direitos humanos. Silvio Almeida também foi acusado de assediar mulheres subordinadas a ele na pasta. Elas denunciaram o caso à organização “Me Too Brasil”, que acolhe vítimas de violência sexual.

Como mostrou a coluna, as acusações não se restringem ao período em que ele estava no governo. Estudantes da universidade São Judas, em São Paulo, onde Silvio já deu aula, teriam sido assediadas entre os anos de 2007 e 2012, segundo relatos a colegas.

Após as revelações dos casos nesta semana, Lula demitiu Silvio Almeida do governo. O ex-ministro alega inocência e promete provar sua inocência na Justiça.