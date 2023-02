A vitória secreta de Haddad

Giro VEJA - segunda, 27 de fevereiro

A volta da cobrança de impostos nas bombas e seu impacto na imagem do ministro são os destaques do dia

As primeiras definições do governo federal a respeito da desoneração dos combustíveis apontam para um aumento parcial nos preços nas bombas. Nas primeiras reuniões realizadas hoje para tratar desse tema, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu reverter parte da desoneração herdada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas determinou que o aumento será maior nos combustíveis fósseis - como a gasolina - e menor sobre biocombustíveis, como é o caso do etanol. O assunto alimenta a queda de braço entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ala política do governo