A quantidade enorme de fraudes no ‘Bolsa Família’ do governo Bolsonaro

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou, em entrevista ao programa Três Poderes, de Veja, que o programa Auxílio Brasil, de Jair Bolsonaro (que ocupou o lugar do Bolsa Família, tinha três milhões e setecentos mil benefícios fraudados e irregulares.

“Quando nós fizemos a volta da rede federal de fiscalização, fizemos a chamada busca ativa para averiguação, para atualização do cadastro, nós encontramos três milhões e setecentos mil benefícios fraudados e irregulares. Tinha de tudo, tinha CPF falso, pessoas com renda elevada, mas declarando uma renda falsa, tinha uma mesma família recebendo dois, três benefícios. Ou seja, se perdeu o controle”, afirmou Dias.

No caso do uso de dinheiro do Bolsa Família em bets (jogos de apostas online), o ministro admitiu que se trata de um grave problema social, já que o gasto mensal das famílias brasileiras com apostas eletrônicas está em até R$ 21 bilhões. Só beneficiários de Bolsa Família gastam 3 bilhões por mês.

As portarias do ministério da Fazenda, que regulamentam o setor em meio ao caos, só conseguirão ter efetividade a partir de janeiro do ano que vem. Na avaliação do ministro de Lula, a demora de seis meses é “muito ruim”. “Vale a pena a gente dialogar com o Congresso”, defendeu.