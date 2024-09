Ministro Wellington Dias fala sobre riscos das bets em live de VEJA

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, é o convidado desta sexta, 27, da live de Os Três Poderes, às 12h. O uso de dinheiro do Bolsa Família em bets, um dos temas mais comentados da semana, é uma das pautas da edição, que tem apresentação de Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas Ricardo Rangel, Matheus Leitão e Marcela Rahal.

O ministro divulgou nota nesta quarta, 25, afirmando que os programas sociais de transferência de renda foram criados para garantir a segurança alimentar e atender às necessidades básicas das famílias em situação de vulnerabilidade. O texto veio logo após publicação de nota técnica elaborada pelo Banco Central (BC) que aponta que os beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets (empresas de apostas eletrônicas) via Pix em agosto.

Dias afirmou ter solicitado esclarecimentos ao Ministério da Fazenda e destacou ainda a proposta em andamento para a regulamentação desse mercado no Brasil. “Tenho certeza de que o governo federal, ao tratar desse tema, levará em consideração a proteção dos mais vulneráveis e os impactos sociais que possam surgir”, reforçou, destacando que irá acompanhar a regulamentação e encontrar mecanismos para evitar que dinheiro dos benefícios sociais sejam utilizados em jogos.

Debate em SP virou ringue?

Os debates eleitorais também serão tema do programa. Eles ainda são úteis para o eleitor ou se transformaram apenas em ringue? Em SP, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos oscilaram para cima no novo levantamento do Paraná Pesquisas. O prefeito foi de 26,8% há uma semana para 28%. O candidato do PSOL tinha 23,7% e agora está com 24,9%. Os dois continuam em empate técnico. Pablo Marçal oscilou para baixo, de 21% para 20,5%, mas segue no páreo, empatado tecnicamente com Boulos. Já a pesquisa Datafolha sobre a disputa traz Nunes com 27%, Boulos com 25% e Marçal com 21% das intenções de voto.

“Nosso foco permanece firme: garantir que o Bolsa Família continue sendo um instrumento eficaz de combate à pobreza e à insegurança alimentar. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que esse objetivo se mantenha”, disse, em nota.