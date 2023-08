A preocupação no governo Lula com a entrada de partidos de direita na base

Entre as muitas preocupações do governo Lula com a reforma ministerial está o fato de que é preciso demarcar, de forma bem visível para a sociedade, uma linha de quem apoiou e quem não apoiou a tentativa de golpe no 8 de Janeiro.

Segundo apurou a coluna, é essencial para a gestão petista que, mesmo que sua base no Congresso atraia partidos da chamada centro-direita – como o Republicanos e o PP – isso seja realizado de uma forma na qual não haja um parlamentar sequer com sinalizações dúbias sobre a destruição da sede dos Três Poderes.

“Estabelecer essa linha é fundamental”, afirmou à coluna um dos principais auxiliares do presidente Lula.

O diálogo tem que ser permanente, mas a aliança programática só pode acontecer com partidos e lideranças que condenaram os ataques à democracia brasileira.

