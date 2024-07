A nova mancha na biografia de Lula

Giro VEJA - quarta, 31 de julho

Maduro ameaça revolução e Brasil condena morte de líder do Hamas

Em pronunciamento, presidente Nicolás Maduro não falou sobre a publicação das atas eleitorais, condenou manifestações e culpou os Estados Unidos, líderes da direita internacional, como o ex-presidente Bolsonaro, de quererem derrubá-lo. O venezuelano também ameaçou uma nova etapa da revolução bolivariana com novas características. A crise na Venezuela e a repercussão da morte do líder do Hamas são os destaques do Giro VEJA.