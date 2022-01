A nova derrota imposta pelo STF a Bolsonaro e a popularidade da corte

O ano mudou, mas algumas coisas continuam iguais. O Supremo Tribunal Federal (STF) impôs nova derrota ao governo Bolsonaro, o que irritou mais uma vez o presidente e assessores próximos. O “gancho” foi no último dia do ano, mas a derrota só foi sentida no primeiro dia de 2022.

Como informou VEJA, o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu o despacho do Ministério da Educação que estabelecia que instituições federais de ensino não poderiam cobrar comprovante de vacinação na volta das aulas presenciais.

O MEC seguiu orientação do Palácio do Planalto, que segue a cabeça do presidente negacionista. Até hoje, mesmo depois da queda vertiginosa das mortes por Covid-19, graças ao avanço da imunização, Bolsonaro continua sua sanha doentia contra as vacinas.

O presidente é tão atormentador que, como lembrou a coluna, no Natal do terceiro ano do seu governo ele estava importunando crianças, inoculando o medo da vacina.

A mesma vacina que evita mortes, o efeito mais importante, também ajuda o país a retomar os trilhos. Já se sabe que a luta antivax de Bolsonaro foi um tiro no pé, que derrubou sua popularidade. Mas ele continua com a cabeça negativista.

Quem sabe o STF não recupera um pouco de sua imagem com a população trabalhando pela imunização da população brasileira, em especial as crianças.

Como mostrou o Datafolha no fim do ano passado, apenas 23% dos brasileiros veem como ótimo ou bom o trabalho da corte, enquanto 37% o consideram regular, e 34%, ruim ou péssimo.