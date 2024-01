A natureza do apoio do MDB às alianças com bolsonaristas

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não perde o aval do MDB mesmo com o apoio de bolsonaristas ou um vice do PL.

Seus principais líderes, o presidente do partido, o deputado federal Baleia Rossi e o governador Helder Barbalho já deram declarações públicas em defesa da reeleição do prefeito da capital paulista.

Os ministros Renan Filho e Jader Filho também já deram apoio ao candidato do MDB em São Paulo. A posição do MDB é de conhecimento do presidente Lula, que tem como meta manter e ampliar seu apoio no Congresso.

Esta aliança municipal com o PL não é estranha ao partido. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, tem como vice um bolsonarista, Ricardo Gomes (PL).

O partido também apoiou uma chapa bolsonarista para o governo do Mato Grosso do Sul, formada por Bernardo Riedel (PSDB) e José Carlos Barbosa (PP).

Eleições municipais têm leitura política diferente da nacional, mas é impossível não ver contradição política no movimento do partido na eleição federal, em 2022, ao comparar com o que a legenda faz agora no pleito municipal de 2024.

Reeleição de Lula

Os Calheiros e os Barbalho estão fechados com a candidatura à reeleição de Lula em 2026. Hoje, a avaliação na direção nacional do partido é de que nem a ministra Simone Tebet tem reação a alianças com bolsonarista.

Mesmo com rescaldo de suas agruras nas eleições presidenciais de 2022, ela chancelou o candidato bolsonarista a governador Bernardo Riedel em seu Estado, o Mato Grosso do Sul.