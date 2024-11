A árvore que usa inteligência artificial no G20

Uma escultura tecnológica que coleta sugestões de melhorias em sustentabilidade para o mundo tem chamado a atenção de quem passa pela Praça Mauá durante o G20.

A experiência imersiva, chamada “Árvore BB”, recebeu mais de 500 colaborações nos dois primeiros dias do fórum e, ao final da reunião de cúpula, originará um livro colaborativo, além de disponibilizar em um site as ideias, como um verdadeiro banco de alternativas sustentáveis.

A árvore foi criada pelo artista Bacaro Borges. O design da estrutura é inspirado em uma das manifestações artísticas mais tradicionais do Brasil: a xilogravura.

Bacaro é um jovem artista pernambucano que vem se consolidando como um dos destaques da nova geração de artistas populares. Ele traz em suas referências o legado do grande mestre J. Borges, seu pai e um dos maiores nomes da xilogravura, reconhecido internacionalmente por retratar o cotidiano e a cultura popular nordestina com traços únicos e expressivos.

As obras de pai e filho preservam e difundem a tradição do cordel, enriquecendo o patrimônio artístico do país. A ação é patrocinada pelo Banco do Brasil, que busca reafirmar compromissos da Agenda 30 para um mundo mais sustentável.