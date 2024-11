‘Assustador’ e ‘insano’, diz petista sobre plano de militares contra Lula

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) classificou, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, nesta terça-feira, 19, como ‘assustador’ e ‘totalmente insano’ o plano descoberto pela Polícia Federal de que militares queriam dar um golpe de Estado e assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Os envolvidos foram presos pela PF na Operação Contragolpe.

“É assustador. É totalmente insano o que a gente vai descobrindo com o passar das investigações e, obviamente, criminoso. Eu não tenho dúvida nenhuma: cada vez mais se acumulam provas que vão levar a prisão de Bolsonaro. Eu não consigo acreditar que todos esses fatos foram realizados sem o consentimento, sem o conhecimento e, provavelmente, sem a orientação do Bolsonaro. Eu acho que ele teve participação efetiva nisso”, afirmou o petista.

“Os relatos que surgem que houve uma reunião com o Braga Netto, que foi ministro, foi candidato a vice do Bolsonaro, deixa mais uma vez evidente que há sim uma participação organizada e planejada. Não são atos isolados o que aconteceu no dia 8 de janeiro, não são atos isolados os acampamentos e bloqueios de rodovias em 2022, não é ato isolado a explosão da morte desse candidato a vereador do PL”, acrescentou Dirceu.

O parlamentar disse esperar que “as investigações avancem num ritmo cada vez mais rápido e que tenham consequências maiores cada vez mais”. Para ele, a nova operação diminui ainda mais a chance de o projeto de anistia capitaneado por bolsonaristas para perdoar os envolvidos no 8 de Janeiro avance no Congresso.

“O Hugo Motta (candidato à Presidência da Câmara e favorito a vencer o pleito) deu sinais claros de que esse tema não é prioridade, que não vai tratar isso como compromisso com a bancada do PL. Os fatos de agora e outros que vão surgir vão colocando cada vez mais isso, a possibilidade de anistia, num campo muito remoto. Eu diria que hoje é até nulo”, acrescentou o deputado.

