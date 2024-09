Tramontina fala sobre confusão em debate e Rui Falcão sobre Boulos

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 24, entrevista o jornalista Carlos Tramontina, responsável por mediar o debate promovido pelo grupo Flow. O evento, que aconteceu na segunda-feira, 23, teve expulsão do candidato Pablo Marçal (PRTB), nos momentos finais, e confusão que terminou em agressão física entre assessor de Marçal e marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB).

Ainda, o deputado federal, ex-presidente do PT e coordenador da campanha de Guilherme Boulos (PSOL), Rui Falcão, para fala sobre a estratégia do candidato para a reta final da corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo.

A última pesquisa eleitoral feita pelo instituto AtlasIntel mostrou Boulos na liderança, com 28,3% das intenções de votos, contra os empatados Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), com 20,9% cada, a menos de duas semanas do primeiro turno das eleições municipais.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

