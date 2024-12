Tensão na Coreia do Sul e PMs afastados por jogar homem de ponte em SP

Após o presidente da Coreia do Sul decretar a lei marcial no país, o Parlamento aprovou uma moção exigindo a suspensão da medida. Na prática, isso restringe o acesso a direitos civis, substitui a legislação por leis militares, fecha a Casa Legislativa, controla a imprensa e proíbe atividades políticas. Yoon Suk-yeol diz que tomou a decisão para proteger o país de forças comunistas. Militares que ocupavam a sede do Poder Legislativo começaram a deixar o prédio depois da votação. A população foi às ruas para protestar contra a lei estabelecida na Coreia do Sul. Em meio a escândalos, popularidade baixa e oposição em maioria no Parlamento, o presidente decretou a lei no país. Sem citar detalhes, afirmou que a nação estava sob ameaça da Coreia do Norte.

Aqui no Brasil, um dado positivo. O país registrou um crescimento do Produto Interno Bruto de 0,9%, no terceiro trimestre, segundo dados divulgados pelo IBGE. O resultado veio dentro do esperado pelo mercado e coloca o país ao lado de potências como a China, que obteve o mesmo índice.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o caso do policial militar que jogou uma pessoa da ponte será investigado e rigorosamente punido. Um vídeo revelado pela TV Globo mostra o momento em que um PM aborda um homem após uma perseguição policial e em seguida o joga da ponte em que estavam, na zona sul da capital. Segundo a instituição, o homem está vivo e ainda não foi localizado. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, anunciou o afastamento imediato dos policiais envolvidos no caso e disse que eles passam a cumprir expediente na Corregedoria até que os fatos sejam apurados. Acompanhe o Giro Veja.