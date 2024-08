Tensão aumenta na Venezuela e a farra das “emendas PIX” fica ameaçada

O candidato de oposição da Venezuela Edmundo González afirmou que não vai comparecer à intimação do Supremo Tribunal de Justiça, ligado ao regime chavista, alegando que sua presença colocaria em risco a sua liberdade e a vontade do povo venezuelano. O diplomata, que se proclamou presidente eleito, e outros três candidatos à presidência foram convocados a comparecer à Suprema Corte do país para responder a dúvidas e apresentar documentos relacionados ao pleito do dia 29 de julho. A crise na Venezuela e as emendas Pix sob risco são os destaques do Giro VEJA.