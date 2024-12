“São forças que poderiam se unir”, diz Temer sobre aliança com PSD

O ex-presidente Michel Temer, em entrevista ao Amarelas On Air, de Veja, defendeu uma união entre o MDB e o PSD, após o resultado das eleições deste ano mostrar a força dos partidos de centro. As siglas foram as que mais elegeram prefeituras, a legenda presidida por Gilberto Kassab levou 891 e, em segundo lugar, ficou o MDB com 864 prefeitos. Segundo o emedebista, a ideia seria uma aliança entre vários outros partidos de centro também para criar um programa de governo.

“São forças que poderiam unir-se não apenas para ganhar a eleição, mas para melhorar os costumes políticos do país, para ser um programa”, sugeriu. A vitória dos partidos de centro também mostra que a população cansou da radicalização, ressalta.

Para o ex-presidente, essa seria uma solução para resolver um número infindável de partidos que existe hoje no país. Temer fez ainda um paralelo com o sistema eleitoral americano em que dois partidos prevalecem, os Democratas e os Republicanos. Nesse sistema, diz Temer, as pessoas votam também em planos de governo, não apenas em nomes.

Desta forma, destaca, “nós daríamos um grande passo para, digamos assim, para a crença no sistema político nacional”. Mas o emedebista reconhece que essa ideia seria pouco provável de ser implementada no Brasil. “É difícil imaginar que isso poderia se concretizar no atual cenário político, porque nós não fomos muito, com a devida licença, nós não temos ainda uma alta compreensão dos esquemas políticos do país”.

