Relator do PL da anistia é o entrevistado do Ponto de Vista

O deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) foi o escolhido para relatar o projeto de lei (PL) que prevê anistia para os condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Sobre este tema, o parlamentar concede entrevista ao Ponto de Vista, de VEJA, nesta quinta-feira, 6. A nomeação para a relatoria foi feita pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputada Caroline de Toni (PL-SC).

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal e transmitido ao vivo às 12h. Nesta edição, o cientista político e professor Alberto Carlos Almeida é convidado para analisar as principais notícias.

