Site da oposição mostra placar para o impeachment de Moraes no Senado

Senadores e deputados da oposição criaram dois sites para divulgar a posição dos parlamentares em relação ao pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. As páginas chamadas de Votos Senadores e Votos Deputados trazem o posicionamento sobre a destituição do magistrado, relator de inquéritos que miram bolsonaristas.

Entre os senadores, o placar está em 36 favoráveis, 29 indecisos e 16 contra. Na Câmara, até agora, são 157, 229 e 128, respectivamente. Os sites mostram as fotos de cada parlamentar, os dados, as redes sociais e contatos. A ideia da divulgação é pressionar os indecisos.

Além disso, um link para um abaixo-assinado criado na plataforma change.org está disponível para aqueles que quiserem participar, já são mais de 1,5 milhão de assinaturas e a meta é chegar em 5 milhões.

O movimento contra o magistrado ganhou força depois da decisão de Moraes de suspender o X, que se deu por falta de cumprimento de determinação judicial, e após mensagens que foram vazadas de assessores de ministros indicando que ele usava a estrutura do TSE, quando era presidente da instituição, para produzir relatórios contra investigados no inquérito das milícias digitais, em que é o relator.

No último dia 9, logo após a manifestação convocada por bolsonaristas pedindo a saída do magistrado da Suprema Corte, na Avenida Paulista, no dia da Independência da República, a oposição apresentou um chamado “mega pedido” de impeachment, assinado por 152 deputados e adesão de 36 senadores.

São necessários 2/3 dos 81 senadores para a aprovação de um impeachment, ou seja, 54 votos. Mas, antes disso, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, precisaria aceitar o pedido de abertura do processo, o que é muito pouco provável que aconteça.