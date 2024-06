Bolsonarista será o relator do PL que anistia condenados por 8/1

A presidente da CCJ da Câmara, deputada Caroline de Toni (PL-SC), anunciou nesta quarta-feira, 5, que o deputado Rodrigo Valadares (União-SE) será o relator do projeto de lei que anistia os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. A parlamentar vinha sendo pressionada por colegas bolsonaristas a dar andamento à proposta na Casa.

O projeto de autoria do deputado Major Vitor Hugo (PL-GO), é bastante amplo, genérico e também pode abranger um eventual perdão ao ex-presidente Bolsonaro.

O texto diz que serão anistiados “todos que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 até a entrada em vigor da lei”. A proposta ainda inclui perdão de multas e crimes de cunho eleitoral relacionados a eleição presidencial de 2022.

No fim do mês passado, Valadares publicou uma foto de um encontro com Bolsonaro pedindo a volta do ex-presidente. O deputado, que é vice-líder da minoria na Câmara, também esteve na última quinta-feira, 30, na Argentina participando de uma audiência no Congresso para, segundo ele, denunciar as violações à liberdade de expressão no Brasil. Estiveram também na sessão os deputados Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanatta e Marcel Van Hattem, a convite da parlamentar argentina Maria Celeste.