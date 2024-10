Presidente da CPI da Enel fala sobre apagão em São Paulo

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 15, entrevista o vereador e 1º vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, João Jorge (MDB), para falar sobre o apagão que segue afetando parte da população paulistana e da Grande São Paulo.

+ O prejuízo bilionário causado pelo apagão ao varejo e aos serviços

O vereador presidiu a CPI da Enel, cujo relatório final foi lido em junho deste ano e pedia a anulação do contrato entre a concessionária de energia e a prefeitura, e ainda um investimento de R$ 6,2 bilhões para a melhoria da infraestrutura e contratação de funcionários.

O novo apagão, iniciado na noite de sexta-feira, 11, após ventos e chuvas fortes pela capital, tem gerado críticas e acusações entre as esferas municipal e federal.

Sobre o programa

Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

