Apagão em SP: o prejuízo bilionário causado ao varejo e aos serviços

A falta de eletricidade que ainda afeta milhares de imóveis na cidade de São Paulo já gerou 1,65 bilhão de reais em prejuízos ao setor de serviços, o maior do PIB, e do varejo. É o que diz um levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo

Segundo a entidade, os cálculos consideram o faturamento que ambos as empresas deixaram de registrar e as perdas brutas de sábado até segunda-feira. O apagão chegou nesta terça ao 4° dia consecutivo com mais de 250 mil endereços ainda sem luz na Grande São Paulo.

Só no varejo, os prejuízos são de pelo menos R$ 536 milhões nos três dias em que parte dos agentes do setor ficou sem funcionar na cidade. No caso dos serviços, as perdas somaram R$ 1,1 bilhão. “Aos fins de semana, o comércio de São Paulo tende a faturar, em média, R$ 1,1 bilhão por dia, enquanto os serviços têm receitas de R$ 2,3 bilhões”, afirma a entidade. “O valor deverá ser maior, porque a empresa responsável pela distribuição de energia, a Enel, ainda não forneceu respostas concretas sobre o retorno do serviço à totalidade dos imóveis que dependem da rede”, completou a FecomercioSP.

A interrupção atual já entra no quarto dia nesta terça-feira, enquanto o último apagão, em novembro do ano passado, durou uma semana. Segundo a entidade, a falta desse serviço básico acarreta problemas significativos para a população e prejuízos enormes ao empresariado.

Continua após a publicidade

“A federação tem apontado à Enel como muitas empresas estão contabilizando perdas econômicas a cada dia sem luz, como mercados, restaurantes, farmácias e lojas do varejo, além de serviços que ficam impossibilitados de operar, já que, além da energia, estão sem acesso à Internet. Sem contar os custos excedentes para estabelecimentos que, diante da situação alarmante, não viram outra opção que não locar geradores, contratar mão de obra extra ou comprar combustíveis para manter dispositivos operando”, declarou.

A concessionária Enel Distribuição SP informou desta terça-feiraque 250 mil imóveis de cidades da Grande São Paulo continuavam sem energia elétrica até as 6h desse quarto dia de apagão