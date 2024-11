Carrefour cometeu ‘afronta’ e recebeu ‘resposta à altura’, diz senador

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O presidente da Comissão de Agricultura do Senado, Alan Rick (União-AC), foi o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA, nesta terça-feira, 26. O senador falou sobre a crise gerada pelo Carrefour após decisão de suspender a compra de carne do Mercosul à rede na França.

Para o senador, o CEO global da rede cometeu uma “afronta” ao questionar a qualidade da carne brasileira. “Essa afronta não podia ficar sem uma resposta à altura. A resposta que o Brasil deu à França e ao Carrefour eles sentiram bem forte na pele”, disse Alan Rick sobre o boicote do agro à rede, que forçou um recuo e uma retratação do Carrefou nesta terça.

O senador comentou ainda que a empresa conseguiu um “fato inédito” e “uniu todo o Brasil” em protesto à fala desastrada do CEO. Alan Rick declarou que espera que o caso deixe como “legado” a união dos diversos setores no Brasil em defesa do acordo negociado entre o Mercosul e a União Europeia.

O presidente da Comissão de Agricultura disse ainda que considera o episódio entre Carrefour e o agro brasileiro “página virada” após o pedido de desculpas da empresa.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

Continua após a publicidade

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Continua após a publicidade

Inscreva-se nos canais da VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Continua após a publicidade

Leia mais sobre o Ponto de Vista e sobre os bastidores da política nacional:

https://veja.abril.com.br/coluna/marcela-rahal