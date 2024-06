O que Bolsonaro disse a Nunes sobre Pablo Marçal

Depois que saiu a notícia de que Jair Bolsonaro teria dito para o coach Pablo Marçal que não apoiaria Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo foi confirmar o fato com o ex-presidente. A coluna apurou que Bolsonaro desmentiu a informação, além de reafirmar que estava junto com Nunes nas eleições deste ano para vencer o “invasor”.

O prefeito ficou aliviado e agradeceu a mensagem do ex-presidente. O pré-candidato do PRTB tem ganhado apoio de eleitores bolsonaristas e deixado a campanha de Nunes em alerta. Em pesquisas feitas recentemente, Marçal, que tem muitos seguidores e costuma fazer barulho nas redes sociais, teve números expressivos para quem acabou de entrar na disputa, chegando a 10% das intenções de voto.

Nesta terça-feira, 4, Pablo Marçal se encontrou com o ex-presidente numa tentativa de aproximação com o capitão. Depois, o pré-candidato deu declarações dizendo que Bolsonaro não apoiaria Nunes.

Quem comemorou a entrada do coach foi a campanha do pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que vê a chegada de Marçal como uma chance de tirar votos do emedebista e fazer com que ele acene mais ao eleitorado de extrema direita. Vale ressaltar que o eleitor paulistano não gosta muito de extremos, nem à direita, nem à esquerda.

Continua após a publicidade

A campanha de Nunes, por outro lado, diz que a participação de Marçal tem um teto, e que não deve mudar a estratégia política, por enquanto.

Basta saber como deve caminhar a (recém-lançada) pré-candidatura do coach.