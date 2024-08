Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O Supremo Tribunal Federal divulgou nota nesta terça-feira, 20, em que afirma que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário chegaram a um consenso de que as “emendas parlamentares deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção”. A reconciliação entre os Poderes e as eleições em São Paulo são estaques do Giro VEJA.