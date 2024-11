Moraes retira sigilo do inquérito do golpe e manda para a PGR

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes retirou nesta terça-feira, 26, o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre o inquérito do golpe. A PF indiciou na semana passada 37 pessoas pela trama golpista que planejava as mortes de Lula, Geraldo Alckmin e o próprio ministro Moraes. Entre os alvos, estão o ex-presidente Bolsonaro e militares de alta patente que participaram do governo. Na decisão, Moraes mantém o sigilo sobre a delação premiada do coronel Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O ministro também determinou o envio do relatório das investigações ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, que deve começar a analisar o caso no início do ano que vem.

O Carrefour da França recuou e se retratou no caso do boicote à compra de carne dos países do Mercosul. A decisão tinha gerado uma forte reação do setor agropecuário, do governo e do Congresso. Frigoríficos cancelaram a venda do produto ao grupo Carrefour no Brasil. A rede varejista tinha alegado que a decisão veio após pressão dos agricultores franceses contrários ao acordo econômico entre Mercosul e União Europeia que está sendo discutido. Com isso, a empresa anunciou que voltará a comprar carne do Brasil na França. No comunicado, a rede também ressaltou a qualidade da carne brasileira. Acompanhe o Giro VEJA.