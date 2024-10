“Montamos uma estrutura de guerra”, diz chefe da Defesa Civil de SP

O coordenador de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, coronel Henguel Ricardo Pereira, afirmou em entrevista à coluna que o governo junto e a prefeitura montaram um “esquema de guerra” para enfrentar as chuvas previstas para este final de semana. A Defesa Civil emitiu risco meteorológico para esta sexta-feira, 18, até o domingo, 20. A previsão é que também tenham ventos de até 60 km/h com potencial para estragos e quedas de árvores.

Na última semana, os temporais e ventos que chegaram a 107 km/h deixaram mais de 1,6 milhão de casas sem energia elétrica. Até agora, cerca de 30 mil residências continuam às escuras.

O gabinete de crise será montado no Palácio dos Bandeirantes. O centro de operações da Prefeitura Smart Sampa também será utilizado, além disso integrantes do governo vão acompanhar as operações dentro das 5 concessionárias que atendem ao estado. Coordenadores das Defesa Civil estadual e municipal, representantes da Sabesp e da CET vão analisar as informações que serão centralizadas na sede do governo estadual.

O objetivo é analisar também quais são os gargalos das concessionárias de energia para tentar ajudar e melhorar o serviço. “Será uma força-tarefa para tentar mitigar os danos para a população”.

Com as mudanças climáticas e eventos mais extremos, explica o coronel, o gabinete de crise funcionará de forma permanente para lidar com o “novo normal” e tentar se antecipar aos estragos provocados não só pelas chuvas, mas também aqueles vindos da estiagem extrema. Neste ano, o número de queimadas em São Paulo foi 600% maior do que comparado ao ano passado.