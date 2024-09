Marçal muda tom e Bolsonaro responde comparação de cadeirada a facada

O ex-presidente Bolsonaro afirmou que a comparação feita pelo coach Pablo Marçal em relação a cadeirada que levou do tucano José Luiz Datena com a facada que o então candidato recebeu em 2018 é lamentável. O ex-capitão disse ainda que o nome do PRTB à prefeitura de São Paulo quis usar isso pra tentar conseguir o poder. Bolsonaro também reafirmou o apoio à candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes que tem Ricardo Mello, ex-comandante da Rota como vice, indicado por ele.

No debate promovido pelo SBT e portal Terra nesta sexta-feira, o clima foi mais ameno entre os candidatos após alguns encontros tumultuados com gritaria, além do episódio da cadeirada. O ex-coach pediu perdão aos eleitores pelo tom mais agressivo nos debates que, segundo ele, teve que usar para expor seus adversários. Marçal disse ainda que a partir de agora terá postura de governante. O embate de hoje ficou mais entre o prefeito e o deputado federal do PSOL Guilherme Boulos.

A Polícia Federal abriu 85 inquéritos para investigar suspeitos por incêndios florestais em todo país. Nesta manhã, a PF também deflagrou a Operação Prometeu para combater esses crimes, além de desmatamento e exploração ilegal de terras, na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A perícia da Polícia Federal identificou prejuízo superior a R$ 220 milhões cometidos na exploração da área pelos supostos criminosos. As investigações mostram ainda que a região queimada é alvo reiterado deste tipo de crime ambiental, e depois de grilagem das áreas. Acompanhe o Giro Veja.