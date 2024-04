Lira se irritou com suposta “notícia plantada” por Padilha

A briga que já acontece desde o fim do ano passado nos bastidores, tornou-se pública nesta quinta-feira, 11, após o presidente da Câmara chamar o ministro das Relações Institucionais de “incompetente” e ainda o classificar como “desafeto pessoal”. Alexandre Padilha rebateu nessa manhã, disse que “não ia descer ao nível” de Arthur Lira, e citou o rapper Emicida: “O rancor é igual tumor: envenena a raiz, quando a plateia só deseja ser feliz”, afirmou em evento no Rio de Janeiro.

Segundo um aliado do parlamentar, Lira “explodiu” depois que saiu na imprensa uma versão, plantada por Padilha na avaliação dele, de que o presidente da Casa saiu derrotado da votação sobre a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, preso acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. E que, ainda de acordo com pessoas próximas ao parlamentar, Lira estava trabalhando contra a prisão.

O argumento de aliados é de que, se o presidente da Casa quisesse, teria força política para soltar Brazão. Lira diz que a votação foi individual e que não teve empenho da sua parte para ganhar apoio contra a prisão.

Apontado como candidato de Lira para concorrer à presidência da Câmara, líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, disse abertamente que era contra a prisão do parlamentar. Essa movimentação foi vinculada ao alagoano. Para Nascimento, manter a detenção abriria um precedente para que o STF prendesse congressistas de forma arbitrária. Essa, inclusive, foi a versão apresentada pela direita, a quem Nascimento precisa de apoio para as eleições no Congresso.

Foram 277 votos a favor, 129 contra e 28 abstenções. 20 votos a mais do que o necessário para manter o parlamentar na cadeia. A avaliação do Planalto é de que Lira saiu derrotado e enfraquecido da votação. Um importante deputado do PT disse à coluna que Lira exagerou, mas que Padilha sai fortalecido. E ainda acredita que a briga não deve trazer prejuízos as votações importantes para o país. Veremos.