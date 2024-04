Juíza da Lava-Jato afastada e a tensão no Oriente Médio

O corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, decidiu nesta segunda-feira afastar a juíza federal Gabriela Hardt do exercício das funções. A decisão foi dada dentro de uma reclamação disciplinar a que ela e o ex-magistrado e senador Sergio Moro, do União Brasil, respondem por supostas irregularidades cometidas na condução da operação Lava-Jato, em relação aos recursos financeiros obtidos nos acordos. O afastamento da juíza, a nova meta fiscal do governo e o ataque do Irã contra Israel são destaques do Giro VEJA.