Governo descarta a volta do horário de verão e Haddad alfineta BC

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou nesta quarta-feira, 16, a retomada do horário de verão para este ano. Mas o governo vai avaliar se a medida será necessária para 2025. Com a decisão, o Palácio decidiu ir contra a recomendação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que indicou que seria positivo voltar com o horário de verão ainda neste ano para economizar energia. Segundo o ministro, a segurança energética está assegurada com a decisão de não adotar a estratégia.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alfinetou o Banco Central hoje ao dizer que a autoridade monetária começou a cortar os juros no ano passado “a contragosto”. O titular da economia comentava a revisão de gastos públicos que está sendo discutida pelo governo federal. Haddad lembrou que, após o lançamento do arcabouço fiscal, o BC decidiu reduzir a Selic, em agosto do ano passado. O ciclo de cortes, no entanto, acabou em setembro deste ano. A taxa está atualmente em 10,75% ao ano.

Após o apagão que atingiu São Paulo na ultima sexta-feira, pesquisa publicada pelo Instituto Paraná mostra que o episódio não teve muito impacto na corrida eleitoral. O prefeito Ricardo Nunes continua liderando a disputa com 52,3%, contra 39,2% do deputado Guilherme Boulos. Em relação ao levantamento publicado na quinta-feira passada, o emedebista caiu 0,5 ponto percentual e o psolista oscilou apenas 0,2 ponto para cima. No quinto dia de apagão, 100.000 pessoas ainda estão sem energia elétrica na capital paulista. Acompanhe o Giro VEJA.