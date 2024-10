“Está virando chacota”, diz Nunes sobre promessas de Boulos

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), afirmou em sabatina promovida por VEJA que o seu adversário, Guilherme Boulos, do PSOL, tem feito promessas inviáveis.

O deputado federal disse que enterraria parte da fiação elétrica nas regiões mais críticas em relação a queda de energia e também prometeu zerar a fila de poda de árvore.

+ Após constrangimento com Bolsonaro, Nunes defende lisura de eleições

Nunes criticou a proposta que, segundo ele, não é factível pelo alto custo. “Meu adversário perdeu a noção, apertou o botão do desespero, daqui a pouco vai prometer que vai levar a pessoa pra lua. Está virando chacota já”, ironizou.

Nunes ressaltou que está cobrando enfaticamente a Aneel e o governo federal, responsável pela concessão feita à Enel, e que o presidente Lula deveria decretar a intervenção imediata na empresa, assim como ele fez nas empresas de ônibus de São Paulo, alvos de investigação de ligação com o PCC.

Nunes tem ampla vantagem contra Boulos, segundo as pesquisas de intenção de voto. O apagão que atingiu mais de 1,5 milhão de pessoas na semana retrasada acendeu um alerta na campanha do emedebista, às vésperas do segundo turno. O fato, porém, não chegou a impactar de forma significativa a candidatura do prefeito, que chegou a oscilar alguns pontos pra baixo, mas que não migraram para o psolista.

Convidado por VEJA para a sabatina, o deputado federal chegou a sinalizar que compareceria, depois declinou do convite. Por isso, a entrevista só foi realizada com o prefeito Ricardo Nunes.