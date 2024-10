Após constrangimento com Bolsonaro, Nunes defende lisura de eleições

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O ex-presidente Bolsonaro, em ato de campanha com o candidato à reeleição Ricardo Nunes, voltou a colocar em xeque o resultado das eleições em 2022, nesta terça-feira, 22. Questionado por jornalistas se acreditava na lisura do processo eleitoral, o prefeito desconversou. “Pode ser analisado, mas eu não acompanhei esses casos com relação a votação”, disse constrangido.

O ex-presidente e o prefeito de São Paulo almoçaram juntos em uma churrascaria no Morumbi, em um evento que reuniu mais de 400 políticos e empresários. Depois de uma participação tímida de Bolsonaro na campanha de Nunes, esse foi o primeiro encontro que acontece na reta final para as eleições.

Em sabatina de Veja, nesta quarta-feira, 23, o emedebista defendeu a confiança no processo eleitoral brasileiro. “Nunca fiz nenhum questionamento sobre a questão das urnas. Eu fui eleito, reeleito vereador, vice-prefeito e, se Deus quiser, serei reeleito prefeito no domingo. Acredito sim. Evidentemente qualquer sistema a gente tem que estar monitorando, olhando, como qualquer outro sistema. Acredito, nunca fiz nenhum questionamento. Aliás, o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 pela urna”, defendeu.

