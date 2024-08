“Ele será ainda melhor”, diz Perillo sobre Datena em debates

O presidente do PSDB, Marconi Perillo, analisou o desempenho do candidato do partido à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, no primeiro debate, na TV Bandeirantes, na última quinta-feira, 8. Em entrevista ao Amarelas On Air, o ex-governador de Goiás disse que o encontro foi uma boa experiência e que nos próximos debates, como o de VEJA, que ocorre na próxima segunda-feira, 19, às 11h, o apresentador deve se sair melhor.

“O Datena é um craque em comunicação, mas foi o primeiro debate da vida dele. Ele veio pro lado de cá e acho que aprendeu muito com esse debate. Percebeu como é que funciona, e pelo que eu conheço dele, pelo foco que tem, porque ele conhece São Paulo, eu tenho certeza que esse debate foi uma boa experiência para que o Datena veja o que é que foi bom, onde é que ele acertou mais, onde acertou menos. Eu tenho certeza que nos próximos ele será ainda melhor”, acredita.

O apresentador compartilhou em um grupo de WhatsApp uma autocrítica sobre sua participação no debate. Em mensagem revelada pelo jornal Folha de S.Paulo, ele pede desculpas à cúpula do partido. No encontro, Datena gaguejou muitas vezes, não conseguiu completar seu raciocínio e extrapolava o tempo permitido.

Perillo também falou sobre as expectativas do PSDB para as eleições deste ano, o futuro do PSDB e o pleito presidencial de 2026.

