Dino libera emendas parlamentares e Congresso retoma votações

O ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino liberou, nesta segunda-feira, 2, a retomada de pagamento das emendas parlamentares. O recurso, de cerca de 25 bilhões de reais, estava suspenso desde agosto, quando o magistrado decidiu que o Congresso adotasse critérios de transparência mais rígidos para o uso das emendas. Dino afirmou que tivemos uma grave situação no país em que bilhões de reais do Orçamento da União tiveram origem e destino incertos e não sabidos.

Com a liberação dos recursos, as votações que estavam paradas no Congresso devem ser destravadas. Pautas importantes como votação do pacote fiscal, reforma tributária, LDO e Orçamento de 2025 precisam ser analisados. O recesso começa oficialmente no dia 23 e o presidente da Câmara, Arthur Lira, não descarta convocar sessões também às segundas e sextas.

O diretor de política monetária e próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o cenário atual aponta para “juros mais altos por mais tempo”. Em evento organizado pela XP Investimentos, em São Paulo, Galípolo explicou que parece lógico que, diante de uma economia que vem mostrando mais dinamismo do que o esperado, somado a uma moeda mais desvalorizada, a política econômica deve ser mais contracionista. Acompanhe o Giro Veja.