Difícil inventar brecha, diz Flávio Bolsonaro sobre impeachment de Moraes

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou à coluna que o pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes deve andar no Congresso. A oposição vai protocolar o requerimento na tarde desta segunda-feira, 9. O parlamentar acredita que o texto está “muito bem embasado, com provas documentais, em especial nos crimes de responsabilidade”, e que, por isso, é “muito difícil inventar alguma brecha para não dar andamento” ao processo, disse ele.

O avanço da medida depende do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que já arquivos diversos pedidos contra o ministro da Suprema Corte. No sábado, 7, dia da Independência do Brasil, bolsonaristas organizaram um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, pedindo a saída do magistrado e a anistia para os condenados pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro.

O ex-presidente chegou a chamar Moraes de ditador. “Eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva“, atacou. O pastor Silas Malafaia, organizador do evento, pediu a prisão de Moraes, alvo central dos bolsonaristas durante a manifestação.

O ato foi impulsionado pela decisão do ministro em suspender o X em todo país, depois que a plataforma descumpriu decisão judicial imposta pelo Supremo. Pacheco, no entanto, não tem se mostrado disposto a dar andamento ao pedido de impeachment, mas vem sendo muito cobrado pela oposição.