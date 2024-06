Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu nesta quarta-feira o parâmetro de 40g ou seis plantas fêmeas como critério para diferenciar usuários de traficantes de maconha. A decisão faz parte do julgamento que descriminalizou o porte da droga para uso pessoal nesta terça-feira e gerou reação do Congresso. Saiba mais no Giro VEJA.