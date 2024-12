Defensora pública fala sobre pedido que obriga câmeras na PM

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

A defensora pública Surrailly Fernandes Youssef, uma das autoras do pedido enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) para revisão do uso de câmeras corporais pela Polícia Militar em São Paulo, é a entrevistada do Ponto de Vista, nesta terça-feira, 10.

A representação foi enviada no último sábado, 7, para pedir ao ministro Luís Roberto Barroso que todos os agentes da PM usem câmeras corporais durante as abordagens, de maneira ininterrupta.

Depois que casos de violência policial se tornaram públicos, o governo de São Paulo encaminhou respostas ao STF relacionadas às novas câmeras adquiridas pelo Estado. Barroso solicitou esclarecimentos sobre o funcionamento dos equipamentos e sobre o cronograma de implantação da tecnologia.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

