Coordenador de campanha de Marçal fala sobre suspensão de redes sociais

O programa Ponto de Vista, de VEJA, desta terça-feira, 27, entrevista, a partir das 12h, o coordenador do plano de governo e da campanha de Pablo Marçal (PRTB), Filipe Sabará, para falar sobre a estratégia do candidato na disputa pela prefeitura de São Paulo.

No sábado, 24, o juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Antonio Maria Patiño Zorz, concedeu liminar solicitada pelo PSB, partido de Tabata Amaral, que suspendeu os perfis nas redes sociais de Marçal até o fim do período eleitoral. Desde então, o candidato tem criado novas contas para manter a comunicação com o eleitorado paulistano, já que não possui tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

Além disso, pesquisas recentes demonstram o crescimento do coach, desafiando o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com quem disputa o voto bolsonarista, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

Continua após a publicidade

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Inscreva-se nos canais da VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Continua após a publicidade

Leia mais sobre o Ponto de Vista e sobre os bastidores da política nacional:

https://veja.abril.com.br/coluna/marcela-rahal

Baixe o aplicativo de VEJA para Android e iOS gratuitamente nos links abaixo e fique por dentro das principais notícias do dia:

Aplicativo VEJA para Android

Aplicativo VEJA para iOS