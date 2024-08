Pesquisa mostra Pablo Marçal pela 1ª vez liderando a disputa em São Paulo

Levantamento divulgado nesta terça-feira, 27, pelo instituto Veritá Pesquisa mostra que, a quarenta dias da votação do primeiro turno, o empresário e coach Pablo Marçal (PRTB) assumiu a liderança da disputa pela prefeitura de São Paulo — ele aparece com 36,3% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 25,4%, e pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 16,7%.

Na sequência, aparecem o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 7,4% do eleitorado; a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 6,9%; e a economista Marina Helena (Novo), com 4,2%. Dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os três nomes encontram-se em cenário de empate técnico na quarta posição.

Esta é a primeira vez em que o candidato do PRTB aparece como líder isolado nas pesquisas. Nos levantamentos mais recentes de institutos como Paraná Pesquisas, Datafolha e Quaest, os resultados apontam para um embaralhamento de Nunes, Boulos e Marçal na primeira e segunda colocações, tecnicamente empatado dentro das respectivas margens de erro.

Determinados, eleitores rejeitam Nunes e Lula e aprovam Tarcísio

Questionados sobre a certeza em relação à escolha de um candidato, 72% dos entrevistados afirmaram que já têm seu voto definido, enquanto 28% dizem que ainda não optaram por nenhum dos nomes na disputa.

O levantamento perguntou, ainda, como a população paulistana avalia as gestões dos Executivos municipal, estadual e federal. Neste âmbito, o prefeito Ricardo Nunes sofre com a percepção negativa da maioria do eleitorado: 65,3% dizem desaprovar a administração do emedebista, contra 34,7% que o aprovam. O cenário desfavorável se repete com a opinião sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo governo é rejeitado por 57,5% e apoiado por 42,5% na capital paulista.

Por outro lado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mantém uma considerável margem positiva de popularidade na capital. Segundo a pesquisa, 58,7% dos participantes aprovam sua gestão à frente do Palácio dos Bandeirantes, enquanto 41,3% rejeitam sua administração do estado.

O instituto Veritá entrevistou 3.020 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 22 e 26 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais para mais ou para menos.