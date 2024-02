Com clima azedo, Haddad cancela reunião com líderes na Câmara

A reunião que os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, teriam nesta terça-feira, 6, com líderes dos partidos da base do governo Lula na Câmara foi cancelada. O objetivo era discutir as prioridades da pauta econômica do Executivo no Congresso neste primeiro semestre, principalmente a medida provisória da reoneração da folha. A relação do governo com a Câmara e a avaliação do presidente Lula são os destaques do Giro VEJA.