Bolsonaristas pedem impeachment e Moraes se defende de acusações

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, chamou de “tempestades fictícias” os relatos de que o ministro Alexandre de Moraes pediu informações em investigações fora dos ritos oficiais da Justiça. A fala acontece depois do jornal Folha de São Paulo revelar mensagens que mostram que o ministro pedia de forma informal ao TSE informações que eram usadas em investigações do STF. Saiba mais no Giro Veja.