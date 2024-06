Após rumores, Fazenda aposta na indicação de Galípolo para presidir BC

Mesmo após duras críticas do presidente Lula à decisão unânime do Banco Central em manter a taxa Selic em 10,5% ao ano, técnicos do Tesouro ouvidos pela coluna veem como certa a indicação do diretor de política monetária da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, para a presidência da instituição.

O ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, indicado por Lula para a diretoria do banco, votou a favor da manutenção da taxa básica de juros, acompanhando o atual presidente Roberto Campos Neto, desafeto do petista.

A avaliação na pasta era de que a situação de Galípolo era delicada, qual fosse a sua decisão, seria criticada por ambos os lados. Mas o voto do diretor do BC foi visto como uma espécie de “habeas corpus” para o mercado que sinaliza que “não será leniente com a inflação”, caso seja escolhido para assumir a presidência do banco a partir do ano que vem.

O entendimento do próprio Ministério da Fazenda foi o de que o voto do ex-secretário foi acertado e técnico. Na semana passada, Lula chegou a usar os termos “maduro” e “calejado” para falar sobre o perfil do próximo presidente do BC, o que gerou especulações sobre a possibilidade de outros nomes para o cargo.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, isso pode ser até uma estratégia para não expor Galípolo. Além disso, a expectativa é de que o anúncio do novo presidente deve ser adiantado para agosto. Seria uma forma de fazer com que o mercado tenha mais tempo de absorver o nome do ex-secretário.