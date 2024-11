Após indiciamento, Bolsonaro volta a Brasília e deve falar sobre acusações

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai retornar nesta segunda-feira, 25, a Brasília, após passar férias em Alagoas junto com a esposa Michelle Bolsonaro, na casa ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. O ex-presidente deve, além de se reunir com seus advogados na capital federal, falar com a imprensa no aeroporto, quando desembarcar nesta noite. Em aviso enviado a parlamentares, o ex-presidente diz que deve trazer, inclusive, “fatos novos”.

Bolsonaro quer alinhar a sua estratégia de defesa após ser indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. Além do ex-presidente, outras 36 pessoas, envolvendo ex-ministros e militares de alta patente, também foram acusados pela PF de planejarem a trama golpista que previa a morte do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, em 2022.

A aliados, apesar de tudo, Bolsonaro se diz confiante na Justiça e alega “perseguição política” por parte de Moraes que, segundo ele, é vítima e juiz no mesmo processo, o que seria inconstitucional.