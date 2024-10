Anielle fala sobre caso de assédio e Musk paga multas para retorno do X

Na capa de Veja desta semana, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, concedeu uma entrevista exclusiva ao colunista Matheus Leitão falando sobre o caso de assédio que sofreu do então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, demitido após denúncias. A ministra contou que, por quase dois anos, enfrentou praticamente todas as etapas de um caso de importunação sexual. Em 2022, ainda no período de transição de governo, começou a ouvir insinuações veladas, depois vieram comentários sexistas e convites impertinentes. Até chegar ao ponto de tocá-la, sem seu consentimento. Anielle prestou depoimento à Polícia Federal na última quarta-feira, 2. Silvio Almeida nega as acusações.

A rede social do bilionário Elon Musk, o X, pagou as novas multas impostas pelo Supremo Tribunal Federal e pediu mais uma vez nesta sexta-feira, 4, para voltar a funcionar no Brasil. O caso está no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, e uma decisão pode sair a qualquer momento. Não há prazo para o magistrado decidir. A plataforma está fora do ar desde o dia 30 de agosto. O X também passou a ter um representante legal no Brasil, conforme exigido pela lei do país.

Em meio a guerra no Líbano, o primeiro voo de repatriação de brasileiros que estão no país foi adiado em 24 horas por questões de segurança, informou o governo brasileiro. A expectativa agora é que o avião da FAB saia de Beirute na tarde deste sábado. A aeronave com capacidade para 220 pessoas está em Lisboa aguardando autorização para pousar no Líbano. A região vive intensos tiroteios entre o governo de Israel e o grupo extremista Hezbollah. Dois brasileiros já morreram durante os confrontos. Acompanhe o Giro Veja.