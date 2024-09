Amorim classifica ataques de Israel ao Líbano como risco de “guerra total”

O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirmou que os ataques israelenses ao Líbano são revoltantes e têm riscos de uma guerra total. Em entrevista a jornalistas em Nova York, o ministro disse também que o Itamaraty já está estudando um plano de evacuação dos brasileiros. O Ministério da Saúde do Líbano informou que uma nova onda de bombardeios israelenses contra o país matou pelo menos 356 pessoas, nesta segunda-feira, 23, e deixou mais de 1200 feridas, incluindo crianças e mulheres. Os ataques aéreos foram concentrados no sul do país, perto da fronteira com Israel. Cerca de 800 alvos do Hezbollah foram atacados, segundo os militares israelenses. O bombardeio desta segunda é o maior já feito desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista, aliado do Hamas.

Na economia, o ministro da Fazenda afirmou que o “prognóstico é bom” para o Brasil em relação ao grau de investimento do país. Nesta manhã, Fernando Haddad e o presidente Lula participaram de uma reunião com os representantes da Moody’s e da Standard & Poor’s, em Nova York. O governo busca obter até o fim do mandato o título de bom pagador. Na prática, isso destravaria o investimento externo para o Brasil. Segundo Haddad, Lula queria saber se haverá tempo hábil para recuperar três degraus. Atualmente, o país está a dois degraus para ser considerado um bom pagador, em ambas as agências. Acompanhe o Giro VEJA.