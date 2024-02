Lira elogia postura de Lewandowski em encontro na Câmara

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O presidente da Câmara, Arthur Lira, viu com bons olhos a ida do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ao seu gabinete, nesta terça-feira, 6.

A iniciativa de marcar o encontro no Ministério foi de Lira, que queria cumprimentá-lo pelo novo cargo. Mas o ex-ministro do STF fez questão de ir à Câmara visitar o alagoano, um dia após o presidente da Câmara mandar duros recados ao Palácio do Planalto.

Segundo aliados, o parlamentar elogiou a postura do ministro em ter feito esse gesto.

O presidente da Casa não compareceu à posse do chefe da Justiça. Oficialmente, Lira foi viajar para Alagoas. Mas, como vimos na cerimônia de abertura do ano Legislativo, o motivo também teria sido a tensão com o Executivo.

A conversa foi num tom conciliador. Lira, segundo aliados, deixou claro que o que tinha pra falar ao governo já tinha sido dito em seu discurso na Câmara.