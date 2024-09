Zambelli relata ‘síncope’ e ‘arritmia’ e falta a interrogatório no STF

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) seria interrogada nesta quinta-feira, 26, no Supremo Tribunal Federal (STF), no caso em que ela é investigada ao lado do hacker Walter Delgatti pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No entanto, a parlamentar informou que passou mal durante a madrugada, teve uma síncope e está internada no Hospital do Coração de São Paulo devido a um quadro de arritmia cardíaca. Não há, por enquanto, previsão de alta.

“A paciente deputada Carla Zambelli encontra-se internada no HCor desde a madrugada do dia 26. Foi admitida após sofrer uma síncope no contexto de uma alteração do ritmo cardíaco. Segue realizando exames. A paciente encontra-se estável, consciente e sem previsão de alta hospitalar”, diz o comunicado assinado pelos médicos Gabriel Dalla Costa e Jeffer Morais.

De acordo com o advogado de Zambelli, Daniel Bialski, a parlamentar não seria ouvida nesta quinta, porque outras testemunhas do caso ainda não compareceram e o réu só fala depois delas. As audiências do processo estavam marcadas para acontecer nos dias 23 e 26 de setembro. “Independentemente do que lhe acometeu, como diversas testemunhas imprescindíveis não compareceram, ela não seria ouvida de qualquer maneira”, diz o comunicado do advogado à imprensa.

O interrogatório é uma das últimas partes da fase de produção de provas do processo penal. Finalizada a instrução, o caso fica pronto para ser julgado no plenário do STF.

Continua após a publicidade

De acordo com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, no dia 19 de setembro, quando Zambelli foi intimada para o interrogatório, ela teria respondido que não podia ir porque estava “em Fortaleza (CE) e de lá iria para São Paulo (SP), com previsão de vir a Brasília somente após o 1º turno das eleições”, que acontece no dia 6 de outubro.

O magistrado não cedeu à argumentação e mandou intimar Zambelli novamente, ordenando que o interrogatório fosse feito virtualmente. Até a publicação desta matéria, não havia decisão sobre os documentos médicos apresentados nesta quinta.