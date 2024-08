Vitória: bem avaliado, prefeito tem ampla vantagem sobre rival do PT

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a cidade de Vitória caminha para uma definição do pleito já no primeiro turno de votação, que ocorre em 6 de outubro. O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 50,4% das intenções de voto, segundo levantamento publicado nesta segunda-feira, 26, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, Pazolini tem ampla vantagem contra o segundo colocado, o deputado estadual e ex-prefeito João Coser (PT), que tem 16,3% do eleitorado na capital capixaba e enfrentou o atual mandatário no segundo turno das eleições de 2020, sendo derrotado por 58,5% a 41,5% dos votos.

Na sequência, aparecem na pesquisa o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo (PSDB), com 8,6%, e os deputados estaduais Camila Valadão (PSOL), com 7,6%, e Lucínio Assumção (PL), com 5,3%. Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais, os três nomes encontram-se tecnicamente empatados. Completa a lista o empresário Eduardo Ramlow (Avante), com 0,5% das intenções de voto.

Invasão na pandemia

Lorenzo Pazolini ganhou notoriedade em 2020, quando integrou um grupo de cinco deputados estaduais que invadiram um hospital no Espírito Santo, incitados pelo então presidente Jair Bolsonaro, para filmar as superlotações nas UTIs em razão da pandemia de Covid-19. Naquele ano, Pazolini — ex-delegado da Polícia Civil — foi eleito para seu primeiro mandato à frente da prefeitura de Vitória.

Segundo o levantamento Paraná Pesquisas, a administração municipal de Pazolini conta hoje com a aprovação de 75,6% do eleitorado, enquanto 21,1% desaprovam sua gestão no Executivo. A despeito do episódio na pandemia, o prefeito evita o alinhamento declarado a Jair Bolsonaro, principal cabo eleitoral do município — 22,9% dos entrevistados “com certeza votariam” em um candidato indicado por ele, enquanto 43,1% “jamais votariam” em nomes aliados do ex-presidente.

Por outro lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não celebra a mesma popularidade na capital capixaba. A mesma pesquisa indica que 17,3% apoiariam com certeza e 51,2% rejeitaram totalmente candidatos alinhados ao petista, que soma 44,6% de avaliações positivas e 51,% de negativas em Vitória sobre seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Vitória entre os dias 22 e 25 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.