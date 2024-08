Vice de Haddad em 2022, Lúcia França será a companheira de chapa de Tabata

A professora Lúcia França, esposa do ministro de Márcio França (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), será a candidata a vice-prefeita na chapa de Tabata Amaral nas eleições em São Paulo. O anúncio feito nesta segunda-feira, 5, confirma uma chapa “puro-sangue” do PSB, após uma longa negociação com outras legendas, em especial, o PSDB. A deputada acreditava que, caso conseguisse trazer mais partidos à sua candidatura, poderia demonstrar a sua capacidade de articulação política.

Os tucanos decidiram apostar as suas fichas no apresentador José Luiz Datena, que entrou na disputa eleitoral deste ano como um possível vice de Tabata. Ele chegou a participar do lançamento da pré-campanha na casa da mãe da deputada. Quatro meses após se filiar ao PSB, Datena trocou o partido pelo PSDB, ainda com a perspectiva de compor a candidatura de Tabata. O plano não se concretizou após a cúpula tucana insistir em uma candidatura de Datena como principal nome da chapa.

Ainda com esperanças de apoio do PSDB, Tabata não anunciou vice na convenção do PSB no dia 27 de julho. Após, o anúncio de Lúcia França como vice, as candidatas à prefeitura paulistana já marcaram uma agenda conjunta. Às 16h, elas vão visitar o colégio Professor Mário Schenberg, na Vila Missionária, bairro onde Tabata cresceu, na Zona Sul da capital paulista. No local, elas vão conversar com mães sobre problemas de uma reforma na escola.

Vice de Haddad

Lúcia França foi candidata a vice-governadora na chapa de Fernando Haddad (PT) nas eleições ao governo paulista em 2022. Na época, a indicação de Lúcia fez parte de um acordo que colocou Geraldo Alckmin como vice de Lula na disputa pela Presidência da República.

Nas redes sociais, uma publicação conjunta de Tabata Amaral e Lúcia França mostra o tom da disputa à prefeitura. Um vídeo cita Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), os quatro candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto, como homens que defendem seus próprios interesses — enquanto a candidatura do PSB será composta por mulheres que representam a vontade da população paulistana.