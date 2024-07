Único prefeito do PSOL em capitais é reprovado por 3 em cada 4 eleitores

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi o único prefeito de capital eleito pelo PSOL na eleição de 2020 e um dos poucos de esquerda a triunfar naquela eleição: além dele, apenas José Sarto, do PDT (Fortaleza), João Campos, do PSB (Recife) e Edvaldo Nogueira, do PDT (Aracaju) sairam vencedores nos 26 estados onde houve disputa.

Edmilson Rodrigues é um velho conhecido da esquerda. Já havia sido prefeito de Belém por dois mandatos (1997 a 2004), mas então pelo PT, partido que agora ocupa a vaga de vice na sua gestão. Foi também deputado estadual e federal e é próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mas o seu terceiro mandato se transformou em um problema eleitoral, não só para ele, que tenta a reeleição, mas para toda a esquerda e, especialmente, para o PSOL, que tenta emplacar Guilherme Boulos como prefeito de São Paulo, a maior cidade do país.

Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 12 e 15 de julho, a gestão de Rodrigues é desaprovada por três em cada quatro eleitores de Belém: 74,9% reprovam o seu trabalho, enquanto 22,5% o aprovam e outros 2,5% não souberam ou não responderam.

Quando questionados sobre como avaliam o trabalho, 67,2% o classificam como ruim ou péssimo, enquanto apenas 15,1% o veem como ótimo ou bom – outros 16,3% acham que ele é apenas regular.

Continua após a publicidade

Dificuldade na reeleição

O mau desempenho dele nessa terceira passagem pela prefeitura está refletido na sua campanha à reeleição. Segundo a mesma pesquisa, ele tem apenas 13,8% das intenções de voto e está empatado tecnicamente com o candidato do governador Helder Barbalho (MDB), o ex-secretário Igor Normando (MDB), que tem 18,2% — ambos estão atrás do deputado federal bolsonarista Éder Mauro (PL), que aparece com 30,7%.

O prefeito também lidera a rejeição entre os pré-candidatos. Segundo o Paraná Pesquisas, 56,3% dos entrevistados disseram que não votariam em Rodrigues de jeito nenhum.

Repercussão em São Paulo

A má perfomance do único prefeito do PSOL em capitais vai ser explorada pelos adversários de Boulos em São Paulo. O entorno do prefeito Ricardo Nunes (MDB), por exemplo, admite que uma das estratégias será mostrar como se sai uma gestão de esquerda em uma capital.

Mesmo gente do PSOL já fez críticas ao trabalho de Rodrigues. Durante evento da campanha paulistana, a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) já chegou a dizer que Boulos deveria se inspirar na gestão de Luiza Erundina, que foi prefeita de São Paulo pelo PT mas hoje está no PSOl, do que no trabalho do colega de Belém.